РФ доставила на Донбасс новую партию оружия и боеприпасов, - разведка

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Как отмечается, Россия после ремонта вернула боевикам более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставила более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасы.

Среди оружия:

противотанковые управляемые ракеты;

боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийским системам;

патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок;

противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52;

беспилотные летательные аппараты Орлан-10 и Гранат-1.

Также для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения оккупантов с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

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