"РФ достала политический нафталин": Подоляк прокомментировал заявление экс-министра Румынии о расчленении Украины
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявления экс-главы МИД Румынии, пророссийского политика Андрея Марги, утверждавшего, что Украина должна уступить свои территории соседним странам
Об этом он сообщил в твиттере .
"Агентурный кризис" побуждает Россию доставать из шкафа даже давно забытый политический нафталин. Если Марга делает свои заявления "со всей ответственностью", то должен понимать и перспективу уголовной ответственности. За посягательство на целостность и суверенитет другого государства", – пишет Подоляк.
- Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна отдать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии.
- В посольстве Украины назвали недопустимым заявление бывшего главы румынского МИД Андрея Марги о разделе территорий нашей страны между Россией, Венгрией, Польшей и Румынией.
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