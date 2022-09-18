Об этом он сообщил в твиттере .

"Агентурный кризис" побуждает Россию доставать из шкафа даже давно забытый политический нафталин. Если Марга делает свои заявления "со всей ответственностью", то должен понимать и перспективу уголовной ответственности. За посягательство на целостность и суверенитет другого государства", – пишет Подоляк.