Об этом информирует британское новостное агентство Reuters .

"Российская Федерация оказывает поддержку проживающим за рубежом соотечественникам в реализации их прав, обеспечивает защиту их интересов и сохранение российской культурной идентичности", - указано в доктрине.

У документа есть 31 страница разъяснений о том, что Россия должна "защищать, оберегать и развивать традиции и идеалы "русского мира".

Доктрину представить как "стратегия мягкой силы", которая действительно закрепляет официально тезисы и методику политики и религии, которые применены для оправдания оккупации территорий Украины и "поддержки" сепаратистских образований на Донбассе.

В "стратегии" отмечается, что якобы связи РФ с соотечественниками за рубежом "укрепили на международной арене имидж демократической страны, стремящейся к созданию многополярного мира".

Согласно новой концепции Россия будет стремиться расширить сотрудничество со славянскими государствами, Китаем, Индией, странами Ближнего Востока, Латинской Америкой, Африкой, углубить связи с Абхазией и Осетией, двумя грузинскими регионами, признанными Москвой независимыми после ее войны против Грузии. 2008 году, а также самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

В дальнейшем РФ рассматривает экссоветское пространство как свою законную область влияния.

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