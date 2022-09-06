"РФ должна защищать и развивать идеалы "русского мира": Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину
Президент России Путин принял новую внешнеполитическую доктрину, которая основана на понятии "русского мира", позволяющего интервенцировать за границей русскоязычное население
Об этом информирует британское новостное агентство Reuters .
"Российская Федерация оказывает поддержку проживающим за рубежом соотечественникам в реализации их прав, обеспечивает защиту их интересов и сохранение российской культурной идентичности", - указано в доктрине.
У документа есть 31 страница разъяснений о том, что Россия должна "защищать, оберегать и развивать традиции и идеалы "русского мира".
Доктрину представить как "стратегия мягкой силы", которая действительно закрепляет официально тезисы и методику политики и религии, которые применены для оправдания оккупации территорий Украины и "поддержки" сепаратистских образований на Донбассе.
В "стратегии" отмечается, что якобы связи РФ с соотечественниками за рубежом "укрепили на международной арене имидж демократической страны, стремящейся к созданию многополярного мира".
Согласно новой концепции Россия будет стремиться расширить сотрудничество со славянскими государствами, Китаем, Индией, странами Ближнего Востока, Латинской Америкой, Африкой, углубить связи с Абхазией и Осетией, двумя грузинскими регионами, признанными Москвой независимыми после ее войны против Грузии. 2008 году, а также самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".
В дальнейшем РФ рассматривает экссоветское пространство как свою законную область влияния.
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