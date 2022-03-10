РФ должна вывести военных из АЭС и не пытаться захватить другие атомные станции или объекты ГТС, – Кулеба

Об этом на брифинге сообщил Дмитрий Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на принятие в РФ решений по запуску гуманитарного коридора и эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются вмешаться в работу объектов газотранспортной системы. Есть угроза транспортировки газа в Украине и Европе.

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"Лавров поднял тему ядерной безопасности. Я ответил, что до прихода войск РФ с украинскими АЭС все было в порядке. Они функционировали надежно. Украина всегда была и является ответственным участником всех механизмов верификации МАГАТЭ и договором о нераспространении ядерного оружия", – заявил он.Кулеба также отметил, что Россия распространяет ложь о якобы разработке ядерного оружия по Украине. Он добавил, что лучше всего что Россия сейчас может сделать – вывести своих военных с украинских АЭС и позволить персоналу их обслуживать."Любые посягательства на суверенную власть Украины, на ее территории, касающиеся ядерных объектов, недопустимы. Если кто-то будет навязывать нам модель, по которой мы должны признать какое-то временное управление россиянами нашими ядерными объектами, то мы это отбросим", – заверил Кулеба.Министр иностранных дел Украины также акцентировал внимание на том, что Россия должна демилитаризовать ядерные объекты, которые сейчас пытается контролировать. Кремль должен отказаться от попыток захвата других АЭС в Украине, или же объектов газовой инфраструктуры.