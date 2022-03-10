Немецкие предприниматели объединяются для помощи украинцам
РФ должна вывести военных из АЭС и не пытаться захватить другие атомные станции или объекты ГТС, – Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба и российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждали во время встречи 10 марта вопросы ядерной безопасности
Об этом на брифинге сообщил Дмитрий Кулеба."Лавров поднял тему ядерной безопасности. Я ответил, что до прихода войск РФ с украинскими АЭС все было в порядке. Они функционировали надежно. Украина всегда была и является ответственным участником всех механизмов верификации МАГАТЭ и договором о нераспространении ядерного оружия", – заявил он.
Кулеба также отметил, что Россия распространяет ложь о якобы разработке ядерного оружия по Украине. Он добавил, что лучше всего что Россия сейчас может сделать – вывести своих военных с украинских АЭС и позволить персоналу их обслуживать.
"Любые посягательства на суверенную власть Украины, на ее территории, касающиеся ядерных объектов, недопустимы. Если кто-то будет навязывать нам модель, по которой мы должны признать какое-то временное управление россиянами нашими ядерными объектами, то мы это отбросим", – заверил Кулеба.
Министр иностранных дел Украины также акцентировал внимание на том, что Россия должна демилитаризовать ядерные объекты, которые сейчас пытается контролировать. Кремль должен отказаться от попыток захвата других АЭС в Украине, или же объектов газовой инфраструктуры.
- Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на принятие в РФ решений по запуску гуманитарного коридора и эвакуации мирных жителей из Мариуполя.
- Также сообщалось, что оккупанты пытаются вмешаться в работу объектов газотранспортной системы. Есть угроза транспортировки газа в Украине и Европе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-4°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.05
-
EUR
Покупка 32.48Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное
2022, четверг
10 мартa
12:48
Кулеба об эвакуации из Мариуполя: надеюсь, Лавров проведет коммуникацию в РФ и гуманитарный коридор таки заработает
12:33
"Подписать контракт добровольца и получить удостоверение": советник командующего сил ТрО Куприй о процедуре официальной регистрации в терробороне
12:11
Оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы, есть угроза поставке газа в Европу, - Оператор ГТС
10:11
РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1105 бронемашин, 335 танков, 123 системы артиллерии, 49 самолетов и 29 средств ПВО, - Генштаб
09:58
Эксклюзив
"Никто никого не забыл и никто никого не оставил": руководитель ТрО Киевщины Игорь Сабий обратился к находящимся в окружении людям
07:36
Украинские военные обороняют Мариуполь, прикрывают границу с Беларусью, сдерживают продвижение оккупантов в Киев и дают им отпор, - Генштаб ВСУ
04:36
Россия за две недели до полномасштабного вторжения в Украину пыталась дестабилизировать энергетическую отрасль США – американские СМИ
02:11
В Луганской области бои не прекращаются ни на минуту, но вера жителей области в ВСУ бесконечна, - председатель ОВА
01:47
Враг подводит резервы из других стратегических направлений и сохраняется опасность диверсий, - Генштаб ВСУ