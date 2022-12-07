РФ должна возместить Ощадбанку $1,1 млрд за незаконное завладение инвестициями в Крыму, - Верховный суд Франции
Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного Арбитража, по нему РФ должна Ощадбанку $1,1 млрд с процентами
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая и глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного Арбитража о взыскании с РФ в пользу Сбербанка $1,1 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до времени фактической компенсации", - сообщила Ирина Мудрая.
Андрей Ермак также отметил, что средства будут начисляться с момента вынесения решения до фактической компенсации - это около 100 тысяч долларов США ежедневно.
"Россияне пытались использовать французскую систему правосудия и арбитража во избежание ответственности, но не получилось. Это отличная работа всей команды - продолжаем добивать россиян повсюду", - подчеркнул Глава ОП.
- Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка, а именно: взыскать с Российской Федерации убытки, понесенные банком вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации, сообщают в банке.
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