Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного Арбитража о взыскании с РФ в пользу Сбербанка $1,1 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до времени фактической компенсации", - сообщила Ирина Мудрая.

Андрей Ермак также отметил, что средства будут начисляться с момента вынесения решения до фактической компенсации - это около 100 тысяч долларов США ежедневно.

"Россияне пытались использовать французскую систему правосудия и арбитража во избежание ответственности, но не получилось. Это отличная работа всей команды - продолжаем добивать россиян повсюду", - подчеркнул Глава ОП.

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка, а именно: взыскать с Российской Федерации убытки, понесенные банком вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации, сообщают в банке.

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