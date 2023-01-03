Об этом он заявил в интервью изданию "Европейская правда ".

"Мы предложили процесс денацификации, в который россияне должны прийти", - отметил Макеев.

Он рассказал, что немцы начали понимать, что война в Украине – это не только атака Путина, к ней причастны и другие россияне.

"Важное изменение произошло в формулировках и словах. Многие немцы еще несколько месяцев назад говорили, что война в Украине не касается россиян, это война Путина. Это уже меняется и мы постоянно говорим об этом. Это не Путин убивает, не Путин насилует, не Путин применяет пытки – это россияне", - заявил он.

Макеев подчеркнул необходимость "покаяния" для России по немецкому образцу, чтобы она доказала собственную цивилизованность и демократичность.

"Потому что покаяние, по которому прошла Германия, — это отличный образец того, через что должна пройти Россия, если кто-то надеется, что РФ еще может быть цивилизованной и демократической", - объясняет дипломат.

Он также добавил, что денацификация России еще не будет означать примирение с Украиной.

В своем обращении к Европарламенту 14 декабря Владимир Зеленский рассказал о массовом уничтожении Россией городов на Донбассе и призвал увеличить усилия по спецтрибуналу для страны-террориста.

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