РФ должна пройти процесс денацификации, как когда-то Германия, - посол Украины в Берлине
Посол Украины Алексей Макеев отметил, что граждане Германии начали понимать, что это война не только Путина, а всех россиян, а также отметил необходимость денацификации РФ
Об этом он заявил в интервью изданию "Европейская правда ".
"Мы предложили процесс денацификации, в который россияне должны прийти", - отметил Макеев.
Он рассказал, что немцы начали понимать, что война в Украине – это не только атака Путина, к ней причастны и другие россияне.
"Важное изменение произошло в формулировках и словах. Многие немцы еще несколько месяцев назад говорили, что война в Украине не касается россиян, это война Путина. Это уже меняется и мы постоянно говорим об этом. Это не Путин убивает, не Путин насилует, не Путин применяет пытки – это россияне", - заявил он.
Макеев подчеркнул необходимость "покаяния" для России по немецкому образцу, чтобы она доказала собственную цивилизованность и демократичность.
"Потому что покаяние, по которому прошла Германия, — это отличный образец того, через что должна пройти Россия, если кто-то надеется, что РФ еще может быть цивилизованной и демократической", - объясняет дипломат.
Он также добавил, что денацификация России еще не будет означать примирение с Украиной.
- В своем обращении к Европарламенту 14 декабря Владимир Зеленский рассказал о массовом уничтожении Россией городов на Донбассе и призвал увеличить усилия по спецтрибуналу для страны-террориста.
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