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OPINION

РФ должна пройти через немецкий опыт расчленения

Олег Манчура
7 мартa, 2023 вторник
18:08
Мнение

Первое, что мы должны сделать – убедить Запад, что демократизация РФ невозможна, и не стоит повторять ошибку 1991 года

Владимир Путин: "Русский народ… может не сохраниться, будут московить, уральцы и другие".

Именно поэтому Леша Навальный стал бутербродом и соглашается вернуть Крым.

Именно поэтому на Мюнхенской конференции по безопасности делали все, чтобы тема развала РФ была маргинальной.

Активизировались "хорошие русские", которые лихорадочно ищут способы убедить Запад не убивать империю. И нужно признать, что это русским может удаться — их аргументы, которые накладываются на древние страхи Запада, звучат убедительно.

Именно поэтому активизировались "хорошие русские", которые лихорадочно ищут способы убедить Запад не убивать империю.

И должны признать, что это русским может удаться — их аргументы, которые накладываются на давние страхи Запада, звучат убедительно.

Хотя и для Украины и наших ближайших союзников, имеющих наиболее драматичный опыт сосуществования с Москвой, еще ничего не потеряно.

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Игра только началась.

Как будет выглядеть Германия после войны, точно не знали не только в Тегеране, но и Ялте.

План Маршалла, создание ФРГ, ЕС и НАТО для немцев — набор сработавших случайностей.

Как будет выглядеть Германия после войны, точно не знали не только в Тегеране, но и Ялте. План Маршалла, создание ФРГ, ЕС и НАТО для немцев — набор сработавших случайностей.

А мог другой вариант: план Моргентау, по которому Германию превратили бы в аграрное, отсталое государство, без промышленности и армии.

Поэтому первое, что нужно сделать – убедить Запад, что демократизация РФ невозможна, и не стоит повторять ошибку 1991 года.

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Тогда США не хотели слышать ни Ричарда Никсона, ни Дика Чейни, которые предупреждали, что если империю не добить, она возродится.

Должны напомнить об этих ошибках, потому что США говорят: они всегда сделают правильно, после того, как попробуют все неправильные варианты

Должны напомнить об этих ошибках, потому что США говорят: они всегда сделают правильно, после того, как попробуют все неправильные варианты.

Чтобы на этот раз было правильно, эта территория должна пройти путь постнацистской Германии.

Только не из-за денацификации в виде депутинизации, на которую согласятся и сами русские, потому что это закончится для них ничем (как и оказалась провальной денацификация Рейха, хотя с этим мифом до сих пор носятся как дураки с писаной сумкой).

РФ должна пройти через другой немецкий опыт: через расчленение.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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