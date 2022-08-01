РФ должна продемонстрировать желание сотрудничать с США в контроле ядерного оружия, - Байден
Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия должна показать готовность сотрудничать с США в вопросе контроля ядерного оружия
Об этом говорится на сайте Белого дома.
В преддверии 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия Джо Байден предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуться к переговорам по договору, который заменит собой СНВ-3.
Известно, что СНВ-3, также известный как New START, регулирует количество ядерного оружия. Он утратит силу после 2026 года.
"Для переговоров нужен добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка", – говорится в заявлении.
В этом контексте Байден подчеркнул, что Россия должна продемонстрировать желание сотрудничать с США в вопросе контроля ядерного оружия.
Он отметил, что СССР и США сотрудничали в этой сфере даже в сложные периоды холодной войны и настоял, чтобы к переговорам присоединился Китай.
По словам американского лидера, США разработали предложения по возвращению к полному соблюдению СВПИ, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
- 25 июля бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что из-за современных технологий ситуация в мире в условиях агрессии РФ против Украины опаснее, чем была во время холодной войны. Он подчеркнул, что Запад обязан иметь готовый ответ на возможное применение РФ ядерного оружия и умерить российского диктатора Владимира Путина от такого шага.
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