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РФ должна привлекать до 1 млн мигрантов в год, чтобы сохранить численность населения на текущем уровне, - демографы

13 апреля, 2023 четверг
20:58
война с Россией

В ближайшие 80 лет Россия должна привлекать от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов ежегодно, чтобы просто сохранить численность населения на уровне 146 млн человек, как сейчас

Такой прогноз дали демографы из Высшей школы экономики РФ, пишет РБК.

Без многомиллионного прироста путем привлечения мигрантов население России к концу века может сократиться до 68 млн человек – при самом негативном сценарии рождаемости и продолжительности жизни.

На практике обеспечить приезд сотен тысяч мигрантов ежегодно невозможно, а значит, население страны с большой вероятностью будет сокращаться.

По итогам 2022 года численность населения РФ уже сократилась на 566 тысяч человек.

  • Напомним, согласно данным Минобороны Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 180,5 тыс. военных.

Россия
потери окуппантов
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