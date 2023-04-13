Такой прогноз дали демографы из Высшей школы экономики РФ, пишет РБК.

Без многомиллионного прироста путем привлечения мигрантов население России к концу века может сократиться до 68 млн человек – при самом негативном сценарии рождаемости и продолжительности жизни.

На практике обеспечить приезд сотен тысяч мигрантов ежегодно невозможно, а значит, население страны с большой вероятностью будет сокращаться.

По итогам 2022 года численность населения РФ уже сократилась на 566 тысяч человек.