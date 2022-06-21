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РФ должна прекратить играть с мировым голодом, - глава МИД Франции

21 июня, 2022 вторник
06:13
Мир

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что Россия должна прекратить блокировку портов Украины, ведь это может привести к голоду в мире

Об этом она сообщила журналистам в Люксембурге на встрече министров иностранных дел ЕС.

"Россия должна прекратить играть с мировым голодом", - заявила Колонна.

Она отметила, что "Россия должна прекратить блокировку украинских портов и разрушение инфраструктуры хранения в Украине".

Франция поддерживает усилия генсека ООН и особую роль Турции в поиске договоренности, чтобы сделать возможным экспорт зерна из Украины через Черное море, сказала Колонна.

"Есть очень много рисков, что украинское зерно останется заблокированным, это опасно для стабильности в мире", – подчеркнула она.

Министр добавила, что вопрос разблокирования экспорта украинских зерновых будет в центре переговоров министров иностранных дел ЕС.

  • 16 июня американская аэрокосмическая компания Maxar, занимающаяся производством спутниковой связи и наблюдения за Землей, сообщила, что Россия вывозит краденое в Украину зерно в Сирию. Украина обвинила Россию в краже зерна с территорий, которые она оккупировала с начала вторжения в феврале.
  • 17 июня директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, если война в Украине не закончится или не будут разблокированы украинские порты, чтобы можно было вывезти зерно, мир ожидает "ад на земле".
  • 18 июня координатор ООН в Турции рассказал, что Россия хочет снятия санкций по экспорту ее собственного зерна и злаковых в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.
  • 20 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сказал, что оккупанты планируют возобновить работу портов Херсона и Скадовска для вывоза краденого урожая.

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Экономика
зерно
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