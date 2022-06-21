РФ должна прекратить играть с мировым голодом, - глава МИД Франции
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что Россия должна прекратить блокировку портов Украины, ведь это может привести к голоду в мире
Об этом она сообщила журналистам в Люксембурге на встрече министров иностранных дел ЕС.
"Россия должна прекратить играть с мировым голодом", - заявила Колонна.
Она отметила, что "Россия должна прекратить блокировку украинских портов и разрушение инфраструктуры хранения в Украине".
Франция поддерживает усилия генсека ООН и особую роль Турции в поиске договоренности, чтобы сделать возможным экспорт зерна из Украины через Черное море, сказала Колонна.
"Есть очень много рисков, что украинское зерно останется заблокированным, это опасно для стабильности в мире", – подчеркнула она.
Министр добавила, что вопрос разблокирования экспорта украинских зерновых будет в центре переговоров министров иностранных дел ЕС.
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