РФ должна обеспечить вывод всех сил Армении из Нагорного Карабаха, - Минобороны Азербайджана
Азербайджан обвинил Армению в несоблюдении мирного соглашения от 2020 года
Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на Минобороны страны.
"Азербайджан не нарушил ни одного из пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Напротив, с сожалением констатируем, что остатки армянской армии и другие незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Поэтому это Армения заявления", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
Там добавили, что Минобороны России должно обеспечить "полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с международно признанной территории Азербайджана".
Пункт 4 предусматривает, что миротворческий контингент РФ разворачивается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.
- Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского "миротворческого контингента" в Карабахе.
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