РФ добавила в список недружественных стран популярные офшоры
Россия добавила в список недружественных стран Багамы и острова Гернси и Мэн
Об этом сообщает Радио Свобода .
Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Острова Гернси и Мэн включены в список недружественных, поскольку поддержали санкции Великобритании против России в ответ на полномасштабное военное вторжение в Украину. Багамские острова – за то, что ввели запрет на любые операции с центробанком России, российским минфином и рядом кредитных организаций РФ.
Багамы и Гернси и Мэн известны как популярные юрисдикции для создания офшорных компаний.
Багамские острова – содружество около 300 островов между Карибским морем и побережьем Флориды. Это независимое государство, однако его официально возглавляет королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор.
Остров Мэн в Ирландском море и остров Гернси в проливе Ла-Манш формально не принадлежат к территориям Великобритании, но являются коронными владениями британского монарха.
Ранее в список недружественных к России стран и территорий были включены Украина, США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея , Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное