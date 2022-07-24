Об этом сообщает Радио Свобода .

Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Острова Гернси и Мэн включены в список недружественных, поскольку поддержали санкции Великобритании против России в ответ на полномасштабное военное вторжение в Украину. Багамские острова – за то, что ввели запрет на любые операции с центробанком России, российским минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Багамы и Гернси и Мэн известны как популярные юрисдикции для создания офшорных компаний.

Багамские острова – содружество около 300 островов между Карибским морем и побережьем Флориды. Это независимое государство, однако его официально возглавляет королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор.

Остров Мэн в Ирландском море и остров Гернси в проливе Ла-Манш формально не принадлежат к территориям Великобритании, но являются коронными владениями британского монарха.

Ранее в список недружественных к России стран и территорий были включены Украина, США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея , Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

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