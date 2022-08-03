РФ для ударов по Украине держит наготове 16 крылатых ракет, - "Юг"
Российский агрессор держит наготове 16 крылатых ракет типа "Калибр" для ударов по территории Украины
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Учитывая, что угроза ракетных ударов, а в некоторых районах и артиллерийских обстрелов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, переходите в укрытие. Шторм на море продолжается, поэтому минная опасность в прибрежных водах растет.Не подвергайте себя опасности, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, доверяйте только проверенным источникам информации и силам обороны", - отмечают в ОК "Юг".
В Черном море Россия разместила 13 боевых кораблей и катеров, расположенных в ракетобезопасных районах. Среди них 2 носителя крылатых ракет с 16 единицами типа "Калибр", также 3 больших десантных корабля.
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