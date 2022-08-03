Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Учитывая, что угроза ракетных ударов, а в некоторых районах и артиллерийских обстрелов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, переходите в укрытие. Шторм на море продолжается, поэтому минная опасность в прибрежных водах растет.Не подвергайте себя опасности, соблюдайте нормы и ограничения правового режима военного положения, доверяйте только проверенным источникам информации и силам обороны", - отмечают в ОК "Юг".

В Черном море Россия разместила 13 боевых кораблей и катеров, расположенных в ракетобезопасных районах. Среди них 2 носителя крылатых ракет с 16 единицами типа "Калибр", также 3 больших десантных корабля.

В Херсонской области украинские силы за день, 2 августа, уничтожили 2 склада и базу российских оккупантов.

Российский агрессор приступил к созданию ударной группировки на Криворожском направлении.

Плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве во время выхода в Черное море из устья Быстрого реки Дунай

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