Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Олег Катков дал комментарий о найденных комплектующих американского производства в сбитой российской ракете Х-101.



"Речь идет о конверторе напряжения, то есть модульном решении от американской компании, которая активно поставляет свои комплектующие для многих компонентов, в том числе эта компания является одним из производителей компонентов по прямым контрактам для Пентагона. Но также она производит компоненты и для гражданского рынка. То есть сказать, что этот найденный компонент в ракете Х-101 находится под санкциями, невозможно, однако можно говорить, что РФ использует гражданские компоненты в своих разработках, соответственно, можно исследовать пути, как именно они были закуплены и попали на завод в РФ по производству ракет Х-101", - заметил военный эксперт.



Олег Катков подчеркнул, что крайне важно исследовать цепь получения этих компонентов для ракет, потому что тогда можно прекратить поставки подобных комплектующих в РФ и тем самым усложнить изготовление Х-101.



"Итак, когда мы говорим, что введенные санкции не позволяют РФ производить новое современное вооружение, то это так не работает, как бы нам казалось. И большое количество компонентов зарубежного происхождения используется оборонно-промышленным комплексом РФ с гражданского рынка. То есть россияне используют эти компоненты, которые могут купить, потому что именно компоненты для военной техники им стали прекращать поставлять еще с момента аннексии Крыма, потому что с 2014 года они уже были под санкциями, но надо признать, что сегодня в мире подсанкционный режим, на мой взгляд, недостаточно эффективный", - подчеркнул Катков.

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