Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ для переброски в Украину стягивает военных из Армении, Сирии и Сербии, – Генштаб

РФ для переброски в Украину стягивает военных из Армении, Сирии и Сербии, – Генштаб

13 мартa, 2022 воскресенье
13:42
война с Россией

Идут восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает наступление против Украины в шести направлениях. Также с целью срочного восполнения потерь оккупационных войск ВС РФ перебрасывают часть военных из Армении, Сирии и Сербии

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, передаёт Еспресо.TV.

Так, противник продолжает наступательную операцию против Украины на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях. Оккупанты проводят мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, а также осуществляют подготовку к продолжению наступательных действий.

По всем направлениям наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.

Также военные РФ продолжают совершать ракетно-бомбовые удары и артиллерийское поражение объектов гражданской инфраструктуры украинских городов Чернигова, Сум, Николаева, Мариуполя, Авдеевки, Волновахи и пригородов крупных населенных пунктов по всей территории Украины, а также по группировкам войск Вооруженных Сил Украины.

"В ходе перегруппировки войск противника осуществляется подготовка дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. Так, по имеющейся информации, в течение 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшего переброса в зону боевых действий До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь.В 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении (Солнечногорское) Украины", - отметили в Генштабе.

Кроме того, с целью срочного восполнения потерь оккупационных войск ВС РФ опрокидывают часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину. Также, по имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

При этом на Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Однако военным руководством Республики Беларусь продолжаются меры по усилению охраны границы с Украиной, так что сохраняется вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины на стороне оккупантов на Волынском направлении.

Врагом проводится воздушная разведка военных и гражданских объектов на территории Украины.

На Полесском направлении противник определенным составом сил удерживает позиции в районе населенных пунктов Полесское, Иванков, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Ирпень, Синяк, Казаровичи и Сухолучье. Пока активных наступательных действий не проводит. Враг предпринимает попытки наладить систему материально-технического обеспечения и восстанавливает боевую технику. На территории Республики Беларусь в районе н.п. Куличиха, в 17 км от Государственной границы Украины, врагом развернута база ремонта и восстановления военной техники.

На Северском направлении противник силами отдельных подразделений из состава Центрального военного округа удерживает позиции вблизи населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не ведет, основные усилия сосредоточены на совершенствовании системы логистического обеспечения группировки.

В направлении Бровары – Борисполь враг осуществляет блокировку трассы Е95, продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и ведению разведки. Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева.

На Слобожанском направлении враг определенным составом сил осуществляет удержание позиций в районах населенных пунктов Северодонецк, Сватово, Купянск, Большая Писаревка, Московский Бобряк, Лебедин. Продолжает формирование дополнительных подразделений, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск, восстанавливает боеспособность подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью блокирования Харькова и захвата города Изюм. Активные наступательные действия не отмечены, за исключением города Изюм, где противник пытается овладеть населенным пунктом.

На Донецком и Таврическом направлениях противник удерживает позиции в районе населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Новотроицкое и Гуляйполе.

При поддержке армейской авиации пытается развить наступление на Волновахском направлении. Войска противника овладели населенными пунктами Старомлиновка, Евгеньевка, Павловка, Егоровка и были остановлены на невыгодных рубежах.
Оккупанты оказывают огневое влияние по позициям наших войск в районе Северодонецка. При поддержке артиллерии совершили штурмовые действия и овладели восточными окрестностями населенного пункта Рубежное.

В Южнобужском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Активно производит воздушную разведку. Продолжает продвижение в направлении Кривого Рога. В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении Архангельска и Нововоронцовки, но были остановлены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война новости
Читайте также:
13 мартa, 2022 воскресенье
"Шубохранилище" Оксаны Марченко, чемоданы Louis Vuitton, тарелки за 11 тыс. Что нашли во дворце Медведчука в Пуще-Водице
Александр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
НАТО солдат
12 мартa, 2022 суббота
30 тыс военных, 200 самолетов: НАТО в понедельник начинает масштабные военные учения вплотную к российской границе
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 31.07
  • EUR
    Покупка 32.25
    Продажа 34.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
13 мартa
14:36
Россияне на переговорах перестали говорить ультиматумами, - Подоляк
14:36
Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дия"
14:23
ФСБ
Вражеские спецслужбы планируют теракты в России, чтобы подставить этнических украинцев
14:21
газ
В Чернигове в ряде домов появились вода и газ
14:17
"Защитим честь нашего падишаха". Команда Кадырова набирает на войну с Украиной неподготовленных 20-летних юношей, - СМИ
14:16
"Лед тронулся": посол ЕС о процессе присоединения Украины к блоку
14:13
"Сегодня ключевое задание - Мариуполь": Зеленский о доставке гуманитарного груза
14:00
Иранская революционная гвардия взяла на себя ответственность за нападение на Эрбиль, - государственные СМИ Ирана
13:53
Германия планирует увеличить добычу нефти и газа в Северном море
13:29
В Британии считают, что ракетный удар россиян по Яворивскому полигону является "значительной эскалацией"
13:25
В Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник
13:21
Противник определился с основным направлением, это зона ООС, – Арестович
13:17
"Азовцы" в Мариуполе уничтожили вражескую технику и взяли пленных
13:14
Герой России полковник авиации Штерн – летчикам Путина: "Прекращайте бомбардировки и обстрелы"
13:10
На мировом рынке резко возрос спрос на золото в результате вторжения РФ в Украину
13:04
В Черниговской области ликвидированы танки РФ, которые шли на Киев
12:54
Правительство усилило контроль за выездом за границу детей из уязвимых категорий
12:48
"Страшно не то, что убивают, а то, что кидают на деньги": СБУ перехватила разговор оккупанта с его близкими
12:45
Хосеп Боррель
Бесполетная зона над Украиной приведет к третьей мировой войне, - Боррель
12:35
Киев подготовился к возможным действиям в случае блокады, – КГГА
12:33
В Харькове обстреляли троллейбусную остановку - один гражданский погиб, трое ранены
12:29
30-летний киевлянин с паспортом жены притворился женщиной, чтобы выехать из Украины
12:25
Алексей Навальный
Навальный назвал Путина "сумасшедшим маньяком" и просит россиян выходить на площади
12:10
Британское правительство будет платить более $450 в месяц людям, принимающим беженцев из Украины
12:09
Буда Воробьи, Старые Воробьи и Морозовцы – села Житомирской области попали под авиаудары российских оккупантов
12:06
Правительство внедряет план поддержки посевной кампании – Шмыгаль
11:44
В Николаеве из-за бомбардировок погибли 9 человек
11:44
На границе очередей практически нет, - Государственная пограничная служба
11:44
"Российско-советская традиция": посол ЕС о попытках РФ создать "ХНР" в Херсоне
11:42
70% города Ирпеня находится под контролем Украины, за 30% продолжаются бои
11:23
Украина завоевала 29 медалей на Паралимпиаде-2022 и заняла второе место в зачете
11:19
Собор РПЦ в Амстердаме осудил нападение на Украину и вышел из подчинения Москве
11:17
Оккупанты обстреляли Попасную белым фосфором - запрещенным Женевскими конвенциями оружием
10:59
флаг России
Лидеры скандинавских и балтийских стран встретятся в Британии для обсуждения дальнейшей изоляции РФ
10:53
Очередной удар по Франковскому аэропорту почти разрушил его инфраструктуру, – мэр
10:45
В Харьковской области оккупанты обстреляли психоневрологический интернат и установку комплексной подготовки газа
10:37
В Буче десятки гражданских хоронят в братской могиле у церкви. Есть неопознанные
10:28
Украина призывает Европу ужесточить транспортные санкции против России
10:19
Петр Порошенко: работаем с союзниками над переходом от поставок конкретных видов оружия в полноценную программу Ленд-лиза
10:15
Эксклюзив
В окружении Путина все меньше сторонников продолжения войны, – директор Центра исследований общества
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV