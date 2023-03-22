РФ дезинформирует о снарядах с обедненным ураном для Украины, – британское минобороны

Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва отреагирует в случае передачи Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном и назвал это шагом, который "является предвестником перехода Запада к снабжению Киевом оружия, содержащим ядерные компоненты".

Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что отправит снаряды с обедненным ураном в Украину, добавив, что британская армия использует этот материал в своих снарядах в течение десятилетий.

"Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или возможностями", - говорится в заявлении ведомства.

В минобороны Великобритании утвердили, что Путин сознательно пытается дезинформировать, публично критикуя решение отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном.