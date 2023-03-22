РФ дезинформирует о снарядах с обедненным ураном для Украины, – британское минобороны
В министерстве обороны Соединенного Королевства утвердили, что Путин пытается умышленно дезинформировать, публично критикуя решение отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном
Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва отреагирует в случае передачи Великобританией Украине снарядов с обедненным ураном и назвал это шагом, который "является предвестником перехода Запада к снабжению Киевом оружия, содержащим ядерные компоненты".
Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что отправит снаряды с обедненным ураном в Украину, добавив, что британская армия использует этот материал в своих снарядах в течение десятилетий.
"Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или возможностями", - говорится в заявлении ведомства.
В минобороны Великобритании утвердили, что Путин сознательно пытается дезинформировать, публично критикуя решение отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном.
- Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила , что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. В правительстве РФ заявили, что действия Лондона подрывают стратегическую стабильность во всем мире, а Путин утвердил, что "Мероприятие решило воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле".
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