Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Михаил Притула.

"Идет борьба уже не за Херсон, а за Крым. Россия строит эшелонированную оборону на левом берегу Днепра. Роет окопы и траншеи. Это достаточно правильно, с их точки зрения. Им нужно на это время. Они бросили в Херсон большое количество войск, чтобы затормозить продвижение ВСУ. Они подержат там контингент, если успеют - заберут. Не успеют - сдадутся в плен", - сказал он.

По мнению Притулы, свою задачу эти военные выполнят.

"РФ выполняет тактические задачи путем уничтожения своего личного состава, это их логика. Российские граждане с этим соглашаются, у них нет сопротивления. Нет смысла надевать на военного зимнюю одежду, если он погибнет через неделю. Люди идут туда, погибнут и больше ничего не нужно - ни еды, ни одежды, ни обогрева. Их бросили. Они погибли и свою боевую задачу выполнили", - подытожил эксперт.