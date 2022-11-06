РФ держит войска в Херсоне, чтобы задержать продвижение ВСУ, – военный эксперт Притула
Россия выполняет тактические задачи путем уничтожения своего личного состава – она бросила в Херсон большое количество войск, чтобы затормозить продвижение ВСУ
Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Михаил Притула.
"Идет борьба уже не за Херсон, а за Крым. Россия строит эшелонированную оборону на левом берегу Днепра. Роет окопы и траншеи. Это достаточно правильно, с их точки зрения. Им нужно на это время. Они бросили в Херсон большое количество войск, чтобы затормозить продвижение ВСУ. Они подержат там контингент, если успеют - заберут. Не успеют - сдадутся в плен", - сказал он.
По мнению Притулы, свою задачу эти военные выполнят.
"РФ выполняет тактические задачи путем уничтожения своего личного состава, это их логика. Российские граждане с этим соглашаются, у них нет сопротивления. Нет смысла надевать на военного зимнюю одежду, если он погибнет через неделю. Люди идут туда, погибнут и больше ничего не нужно - ни еды, ни одежды, ни обогрева. Их бросили. Они погибли и свою боевую задачу выполнили", - подытожил эксперт.
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