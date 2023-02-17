В Сумской ОВА опровергли информацию The Times о 10 тыс. военных РФ вблизи границы с областью

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"Информация о 10 тыс. российских военных на границе с Сумской не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована. Сумская ОВА уже обратилась в правоохранительные органы относительно проверки источника этих данных. По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО", - говорится в сообщении ОВА.

О том, что якобы на территории России вблизи Сумской области оккупанты сконцентрировали крупную группировку войск, где насчитывается 10 тысяч военных, говорилось в материале The Times.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", - отметил старший лейтенант ВСУ Андрей Гулаков.

Также издание писало со ссылкой на информацию украинских пограничников, что россияне якобы построили в своем расположении полевой госпиталь. По словам старшего лейтенанта, это показатель, что рашисты планируют наступательные действия. В прошлом году так и произошло, и базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.

Также издание The Times написало, что российские военные гравием засыпали дорогу, ведущую к границе, благодаря чему там сможет двигаться бронетехника. В прошлом году болото мешало оккупантам оперативно продвигаться.