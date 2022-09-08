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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ держит в заложниках двух граждан США, поэтому Байден не делает символического шага – признания России спонсором терроризма, – профессор Айзенберг
Эксклюзив

РФ держит в заложниках двух граждан США, поэтому Байден не делает символического шага – признания России спонсором терроризма, – профессор Айзенберг

8 сентября, 2022 четверг
08:15
война с Россией

Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг считает, что признание России государством-спонсором терроризма ничего не изменит для России

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Во-первых, против России уже введены все санкции, предусмотренные законами США для государств-спонсоров терроризма. Это ограничение или запрет экспорта любых товаров двойного назначения, запрет инвестиций. Во-вторых, Россия держит в заложниках двух граждан США, в том числе олимпийскую чемпионку по баскетболу Бритни Грайнер, держат безосновательно. США пытаются этих заложников освободить, предложили России обмен. Пока это не произойдет, США не будут делать этого символического шага. Потому что признание России государством-спонсором терроризма будет символическим шагом", - пояснил Айзенберг.

По словам профессора, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер привел несколько других причин.

"Из объяснений ясно, что нет консенсуса среди союзников США, такое признание может привести к осложнениям в отношениях США с союзниками. Администрация Джо Байдена считает важным единство Запада, единство всех стран НАТО, стран Большой семерки по действиям против России. Также это может осложнить взаимодействие". с организациями, доставляющими гуманитарную помощь", - отметил Айзенберг.

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