English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ держит в плену более 1,5 тыс. гражданских, - Верещук

РФ держит в плену более 1,5 тыс. гражданских, - Верещук

20 июня, 2022 понедельник
20:18
война с Россией Ирина Верещук

В плену российских военных находятся более 1,5 тыс. гражданских граждан Украины, которые должны быть освобождены, так как они не военнопленные

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Более полутора тысяч гражданских в российских тюрьмах – они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленными. .. Они должны быть отпущены", – сказала Верещук.

Она добавила, что среди них есть волонтеры, активисты, журналисты, священники, депутаты местных советов, главы органов местного самоуправления.

По ее словам, в течение марта – мая удалось вернуть 103 человека и этот процесс продолжается.

Верещук сообщила, что Международный комитет Красного Креста обратился ранее в РФ, чтобы она предоставила список находящихся в плену гражданских украинцев и Украине тоже передали этот перечень. По ее словам, Россия включила в такой список всего 120 человек и среди них нет ни одной женщины, однако это неправда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военнопленные
Ирина Верещук
Военные новости
Читайте также:
карта бойових дій Сєверодонецьк Лисичанськ Метьолкіне
19 июня, 2022 воскресенье
Пришло время украинским защитникам выйти из Северодонецка, - боец ВСУ Сазонов
Володимир Путін
19 июня, 2022 воскресенье
"Бешеных собак невозможно вылечить. Их следует убить", - Чубаров о Путине
Токаєв з Путіним
19 июня, 2022 воскресенье
Казахстан является одной из целей Путина, - полковник Костенко
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.41
    Покупка 34.41
    Продажа 35.22
  • EUR
    Покупка 35.95
    Продажа 37.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
20 июня
21:41
Мишель просит Евросовет предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС
21:38
Бен Стиллер после посещения Львова, Ирпеня и Макарова посетил Зеленского
21:26
"Не знаю, доживу ли до свадьбы". Оккупанты и их родные паникуют после обнародования украинской разведкой их разговоров
21:20
Молдова
В Молдове депутаты от блока коммунистов и социалистов обжалуют ограничения на трансляцию телеканалов РФ
21:16
Если агрессия РФ не прекратится в Украине, могут пострадать другие страны, - президент Австрии
21:06
На фото последствия российских обстрелов в Луганской области
Северодонецк. Бои идут уже в промзоне, - Гайдай
20:52
Путин боится, что "искра демократии" дойдет до России, - Шольц
20:52
9,5 миллиарда евро. На этой неделе ЕС утвердит финансовую помощь Украине
20:51
Обстрелы Днепропетровщины: россияне накрыли огнем Великую Костромку и Широковскую ТГ
20:39
Байден
Байден рассказал, посетит ли Украину во время европейского турне
20:37
Зеленский надеется, что Италия станет гарантом безопасности Украины
20:30
Збигнев Рау
Глава МИДа Польши считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом"
20:16
В лесах под Изюмом скрывается две сотни российских дезертиров
20:05
Ретранслировали официальную позицию страны-агрессора: в СБУ рассказали, за что запретили ОПЗЖ
20:03
Армия РФ восстанавливает силы, чтобы снова атаковать Харьков, - Зеленский
20:00
НАТО должно быть готово ответить на ядерный удар со стороны РФ, - командующий ВВС Германии
19:58
Эксклюзив
Удар по вышкам в Черном море имеет несколько важных значений для Украины, - военный эксперт Киричевский
19:55
Оружие для Украины, финансовая поддержка, будущее восстановление: Зеленский выступил с речью на Форуме глобальной политики
19:53
В ЕС заморозили активы российских олигархов на 12,5 млрд евро: с апреля сумма выросла вдвое
19:50
Воронка диаметром 12 метров и 160 выбитых окон: в Харьковской области фиксируют последствия вражеских обстрелов
19:49
Число вкладчиков в военные облигации за неделю выросло до почти 94 тыс., - НБУ
19:34
Эксклюзив
Павел Климкин
Медведев занял место Жириновского в кремле, - Климкин
19:18
Обновлено
В Полтавской области загорелся военный автомобиль с боекомплектом
19:14
На фото Вооруженные силы Украины
На Донбассе россияне пытались провести несколько штурмов, ВСУ их отбили
19:07
Эксклюзив
Жигимантас Павиленис
Не бойтесь реформ, вы станете очень сильными, – литовский дипломат Павилионис
18:56
ЛНР
Экс-мэру Киева Черновецкому объявили подозрение за призывы признать "Л/ДНР"
18:35
"Наша задача номер один – избавиться от угрозы голода": Зеленский выступил на заседании бюро Ассамблеи Африканского Союза
18:29
Ольга Стефанишина
Среди стран ЕС существует консенсус относительно предоставления Украине статуса кандидата, - Стефанишина
18:25
Ситуация напряженная: в Харькове усилились вражеские обстрелы, мэр призывает жителей не игнорировать сирены
18:08
Россия стремится возобновить работу портов Херсона и Скадовска, чтобы вывозить украденное зерно, - глава ОВА Лагута
18:04
Оккупанты в Мариуполе грабят пенсионеров, - советник мэра Андрющенко
17:47
Виктор Орбан
Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
17:46
На фото Владимир Зеленский
Зеленский пригласил представителей Африканского Союза посетить Украину и анонсировал политико-экономическую конференцию "Украина – Африка"
17:25
Россия нанесла массированный ракетный удар по Югу Украины: выпущено 14 ракет
17:23
Вместо того чтобы плакать над русской, поговорим об украинской культуре
17:16
Россия проводит военные сборы в Калининградской области на фоне блокировки транзита Литвой
17:04
Ситуация с дефицитом топлива стабилизируется до осени, – Мининфраструктуры
17:01
Борис Джонсон
Джонсон восстанавливается после плановой операции
16:46
Посол доброй воли УВКБ и голливудский актер Бен Стиллер посетил Ирпень
16:40
У депутата госдумы РФ конфисковали три квартиры в Мюнхене
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV