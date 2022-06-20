РФ держит в плену более 1,5 тыс. гражданских, - Верещук

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Более полутора тысяч гражданских в российских тюрьмах – они сидят в Ростове, Курске, они сидят в СИЗО, они сидят как военнопленные, хотя не должны быть пленными. .. Они должны быть отпущены", – сказала Верещук.

Она добавила, что среди них есть волонтеры, активисты, журналисты, священники, депутаты местных советов, главы органов местного самоуправления.

По ее словам, в течение марта – мая удалось вернуть 103 человека и этот процесс продолжается.

Верещук сообщила, что Международный комитет Красного Креста обратился ранее в РФ, чтобы она предоставила список находящихся в плену гражданских украинцев и Украине тоже передали этот перечень. По ее словам, Россия включила в такой список всего 120 человек и среди них нет ни одной женщины, однако это неправда.