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РФ держит в готовности несколько объектов высокоточного оружия, чтобы нанести авиаудары по Украине, - Генштаб

10 июля, 2022 воскресенье
07:48
война с Россией На фото изъятие авиабомбы

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам в нашей стране Россия удерживает до трех носителей высокоточного оружия

Об этом сообщает в Фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

На Волынском и Полесском направлениях изменений движение вооруженных сил Беларуси в приграничных Брестской и Гомельской областях отсутствует.

На Северском направлении противник стрелял вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки. Возле Волковки и Волфиного нанес авиаудары. С беспилотников вел воздушную разведку.

В Харьковском направлении основные усилия рашистов сосредоточены на блокировании продвижения наших войск.

Из артиллерии армия РФ обстреливала в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Вблизи Верхнего Салтова зафиксирован авиаудар. Из Белгородской области оккупанты выпустили крылатую ракету "Искандер" по Харькову.

На Славянском направлении противник стрелял по позициям ВСУ, штурмовал близ Долины, но отошел.

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении – РФ перемещала отдельные подразделения в район Белогоровки. Оккупанты вели огонь из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка. Нанес авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении – обстрелы фиксированы в Вершине, Зайцево, Покровске, Веселом, Ивано-Дарьевке и Углегорской ТЭС. Авиация обстреляла Берестово и Спорное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы вблизи населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки и Полтавка. Авиация "была" в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

В Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия.

"Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Потери российских кафиров уточняются", - добавили в сообщении.

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Россия
Запорожье
Харьков
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Опытное
Рубежное
Харковщина
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