Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в facebook.

"В Азовском море – один вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 20 ракет", – говорится в сообщении.