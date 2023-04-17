РФ держит в Черном море три носителя "калибров", общий залп может составлять до 16 ракет
В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп до 16 ракет
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в facebook.
"В Азовском море – один вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи вражеских кораблей, из них три носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 20 ракет", – говорится в сообщении.
- 12 апреля в Черном море РФ удерживала четыре корабля, среди которых два носителя "калибров" . Общий залп составлял до 12 ракет.
- 13 апреля сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре корабля РФ, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп составляет до 4 ракет.
- 14 апреля сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море РФ держит девять своих кораблей, среди которых один ракетоноситель, общий залп которого составляет до четырех крылатых ракет типа "Калибр".
- 15 апреля стало известно, что российские военные вдвое увеличили количество кораблей в Черном море, являющихся носителями ракет типа "Калибр".
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