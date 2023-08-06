РФ держит в Черном море ракетоноситель с восемью "калибрами"

Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в facebook.

"По состоянию на 10:30 06 августа в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook Военно-морские силы Вооруженных сил Украины

Кроме того, отмечается, что в Азовском море Россия содержит один корабль, а в Средиземном море на боевом дежурстве находятся восемь российских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 24 ракет.