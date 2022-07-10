РФ держит в Черном море готовыми к запуску 20 крылатых ракет

Об этом сообщает официальный facebook-профиль ОК "Юг".

Также готовы 3 больших десантных корабля.

"Корабельная группировка вражеского флота в штормовых условиях северо-западной части Черного моря без изменений количественного состава продолжает угрожать применением 20 крылатых ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.

В ближайшее время российский агрессор может подтянуть на Юг резервы из Крыма.

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