РФ держит в Черном море готовыми к запуску 20 крылатых ракет
В оперативном командовании "Юг" отметили, что в Черном море Россия держит готовыми к запуску 20 крылатых ракет
Об этом сообщает официальный facebook-профиль ОК "Юг".
Также готовы 3 больших десантных корабля.
"Корабельная группировка вражеского флота в штормовых условиях северо-западной части Черного моря без изменений количественного состава продолжает угрожать применением 20 крылатых ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.
- В ближайшее время российский агрессор может подтянуть на Юг резервы из Крыма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное