РФ держит в Черном море два ракетоносителя, залп которых может достичь до 16 "калибров"
По состоянию на утро 19 марта РФ вывела на боевое дежурство в Черное море 2 носителя крылатых ракет "калибров", общий залп которых может достигать 16 единиц
Об этом ВМС Украины проинформировали в телеграмме.
"По состоянию на 19.03.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 16 ракет", - отметили в Военно-Морских силах.
Так, в Азовском море зафиксирован один корабль захватчиков, в Средиземном — до семи российских кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп может достичь 20 ракет.
- Напомним, 16 марта руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала о нетипичной активности врага в Черном море: тогда российские войска вывели 20 кораблей, из которых 4 ракетоносителя с 28 "калибрами" и много вспомогательного флота.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное