РФ держит в Черном море два ракетоносителя, залп которых может достичь до 16 "калибров"

Об этом ВМС Украины проинформировали в телеграмме.

"По состоянию на 19.03.2023 в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 16 ракет", - отметили в Военно-Морских силах.

Так, в Азовском море зафиксирован один корабль захватчиков, в Средиземном — до семи российских кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп может достичь 20 ракет.