РФ держит в Черном море два ракетоносителя с 16 "калибрами"
По состоянию на 11:00 1 сентября российская армия держит в Черном море два ракетоносителя с общим залпом до 16 "калибров"
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .
Корабельная группировка врага продолжает маневры в северо-восточной части Черного моря в количестве 11 кораблей.
В Азовском море неподалеку от Керчь-Еникальского канала подстерегает один российский корабль.
На боевом дежурстве осталось два надводных ракетоносителя, снаряжение ракетами типа "Калибр" может достигать 16 залпов.
Напомним, что перед рассветом российские войска нанесли ракетный удар с акватории Черного моря двумя "калибрами" по Винницкой области. Одна ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны Украины. Другая попала по территории частного предприятия. Повреждены промышленные здания, изуродовано несколько автомобилей. Также есть пострадавшие – трое гражданских, им предоставляется вся необходимая помощь.
- По состоянию на 31 августа в Черном море на боевом дежурстве врага находились три российских ракетоносителя, с общим залпом до 24 "калибров".
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