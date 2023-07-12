О ситуации в Черном море рассказал полковник ОК "Юг" Владислав Назаров.

"В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей. Вдобавок к подводной лодке вышел фрегат "Адмирал Эссен". Суммарный залп "калибров" может достигать 12", - написал он.



Назаров оценивает уровень ракетной опасности как высокий.



"На фоне активности вражеской авиации и беспилотной разведки это (вывод еще одного ракетоносителя - ред.) может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам", - отметил полковник.

Ранее спикер Военно-Морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснял, что разницы между применением ракет с подводных и надводных ракетоносителей нет, но подводные Украине выявлять труднее. В целом на балансе россиян в акватории Черного моря три подлодки-ракетоносителя. Одна из них сейчас находится на ремонте, две других периодически выходят на дежурство.

Как уточнила пресс-служба ВМС , сейчас в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – до восьми кораблей. Но ракетоносителей там нет.