РФ держит в Черном море два ракетоносителя, общий залп может достигать 12 "калибров"
По состоянию на 12 июля на боевом дежурстве в Черном море находятся два вражеских ракетоносителя. Днем раньше там дежурил один носитель "калибров"
О ситуации в Черном море рассказал полковник ОК "Юг" Владислав Назаров.
"В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей. Вдобавок к подводной лодке вышел фрегат "Адмирал Эссен". Суммарный залп "калибров" может достигать 12", - написал он.
Назаров оценивает уровень ракетной опасности как высокий.
"На фоне активности вражеской авиации и беспилотной разведки это (вывод еще одного ракетоносителя - ред.) может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам", - отметил полковник.
Ранее спикер Военно-Морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснял, что разницы между применением ракет с подводных и надводных ракетоносителей нет, но подводные Украине выявлять труднее. В целом на балансе россиян в акватории Черного моря три подлодки-ракетоносителя. Одна из них сейчас находится на ремонте, две других периодически выходят на дежурство.
Как уточнила пресс-служба ВМС , сейчас в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – до восьми кораблей. Но ракетоносителей там нет.
- 11 июля в Черном море находился один ракетоноситель с 4 "калибрами".
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