РФ держит в Черном море 6 кораблей, среди них 2 ракетоносителя
По состоянию на вторник, 26 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находятся шесть вражеских кораблей: среди них два ракетоносителя с общим залпом до трех "калибров"
Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.
Отмечается, что в Азовском и Средиземном морях находится по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.
Фото: ВМС ВСУ
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 18 судов, из них 1 двигалось в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 15 судов, из них 3 – в направлении пролива Босфор.
- 25 сентября на боевом дежурстве в Черном море находились семь российских кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет типа "Калибр".
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