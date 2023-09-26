РФ держит в Черном море 6 кораблей, среди них 2 ракетоносителя

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

Отмечается, что в Азовском и Средиземном морях находится по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей среди них нет.

Фото: ВМС ВСУ

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 18 судов, из них 1 двигалось в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 15 судов, из них 3 – в направлении пролива Босфор.