Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В Азовском море - 1 вражеский корабль; в Средиземном - на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.