РФ держит в Черном море 3 ракетоносителя, общий залп может составлять до 13 "калибров"
В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп до 13 ракет
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
"В Азовском море - 1 вражеский корабль; в Средиземном - на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
- В Черном море Россия по состоянию на вторник, 18 апреля, держала четыре носителя "калибров" с общим залпом до 24 ракет.
- 12 апреля в Черном море РФ удерживала четыре корабля, среди которых два носителя "калибров". Общий залп составлял до 12 ракет.
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