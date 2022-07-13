Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части моря состоит из двух надводных и двух подводных кораблей, а также 2 больших десантных корабля. Они снаряжены 24 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Обращение к украинцам

"Угроза ракетных ударов остается актуальной как с моря, так и с воздуха, и с суши.

Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни, не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам, обезопасьте от них других, особенно детей, не воспринимайте на веру весь поток информации, умейте различать правду от фейков, а о подозрительных действиях посторонних лиц оперативно извещайте компетентные органы.

Наша выдержка и мощь поражает целый мир, поэтому сохраните себя и Украину достойными, крепкими и несгибаемыми.

Вместе победим! Все будет Украина!", - пишут в "Юге".

Днем, 12 июля, по Одесщине были выпущены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31.

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