РФ держит в Черном море 2 ракетоносителя, залп "калибров" может достигать 8 единиц
По состоянию на утро 26 марта российские захватчики держат в Черном море 2 ракетоносителя "калибров", общий залп которых может достичь 8 единиц
Об этом Военно-Морские силы ВСУ проинформировали в телеграме.
По состоянию на утро 26 марта Россия держит в Черном море 10 кораблей, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп которых может составить 8 единиц.
Так, в Азовском море зафиксированы два корабля россиян, в Средиземном — до семи кораблей, из них 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп может достичь 20 ракет.
- Напомним, Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий и капитан 1-го ранга запаса ВСУ, отметил, что россияне из Черного моря теоретически могут нанести удар максимально 56 ракетами "Калибр". В частности, он утверждает, что соотношение российских сил к украинским в акватории моря уменьшилось втрое.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное