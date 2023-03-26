Об этом Военно-Морские силы ВСУ проинформировали в телеграме.

По состоянию на утро 26 марта Россия держит в Черном море 10 кораблей, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп которых может составить 8 единиц.

Так, в Азовском море зафиксированы два корабля россиян, в Средиземном — до семи кораблей, из них 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп может достичь 20 ракет.