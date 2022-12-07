Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире Еспресо.

"Мы говорим утром о группировке вражеских кораблей из 13 боевых единиц. Среди них подлодка, которая имеет четыре "калибра", - один ракетоноситель", - отметил он.

Сергей Братчук выразил надежду, что судов станет меньше в связи с дождем и штормом в Одессе. По его словам, корабли могли отойти к временно оккупированному Севастополю, чтобы пополнить запас после ракетных ударов по Украине.

Представитель Одесской ОВА отметил, что ситуацию отслеживают и украинская ПВО готова к ответным действиям.

6 декабря россияне нанесли 10 ракетных ударов по Украине.

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