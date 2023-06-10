РФ держит в Черном и Азовском морях десять кораблей – ракетоносителей нет
По состоянию на 11:00 субботы, 10 июня, в Черном и Азовском морях российские корабли - носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют
Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
"По состоянию на 11:00 10.06.2023: в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей; в Азовском море - 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.
Фото: Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
- На утро 8 июня на боевом дежурстве в Черном море находились 12 вражеских кораблей, среди них – один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
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