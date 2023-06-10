Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 11:00 10.06.2023: в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей; в Азовском море - 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины