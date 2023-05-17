Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

"Группировка РФ в Черном море достаточно мощная: десять кораблей, но сейчас они рассредоточивают ее не только на Черном море, но и на Азовском, чтобы не быть пораженными и скрыть свои действия от нашей ПВО", - подчеркнула она.

По словам Натальи Гуменюк, россияне держат малый ракетный корабль в акватории Азовского моря, чуть севернее Керченского пролива. Два надводных ракетоносителя остаются в Черном.

"Именно из них, очевидно, и была ночная атака "калибрами"", - отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.