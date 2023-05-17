РФ держит ракетоносители в Черном и Азовском морях, - Гуменюк
Россияне по состоянию на утро 17 мая держат ракетный корабль в Азовском море и еще два ракетоносителя – в Черном
Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.
"Группировка РФ в Черном море достаточно мощная: десять кораблей, но сейчас они рассредоточивают ее не только на Черном море, но и на Азовском, чтобы не быть пораженными и скрыть свои действия от нашей ПВО", - подчеркнула она.
По словам Натальи Гуменюк, россияне держат малый ракетный корабль в акватории Азовского моря, чуть севернее Керченского пролива. Два надводных ракетоносителя остаются в Черном.
"Именно из них, очевидно, и была ночная атака "калибрами"", - отметила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
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