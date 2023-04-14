РФ держит один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" в Черном море

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в facebook.

В Азовском море, по данным ВМС, находится один вражеский корабль. В Средиземном море зафиксировано присутствие восьми российских кораблей, в том числе четырех ракетоносителей с общим залпом - 36 "Калибров".