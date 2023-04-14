РФ держит один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" в Черном море
На боевом дежурстве в Черном море РФ держит девять своих кораблей, среди которых один ракетоноситель, общий залп которого составляет до четырех крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в facebook.
В Азовском море, по данным ВМС, находится один вражеский корабль. В Средиземном море зафиксировано присутствие восьми российских кораблей, в том числе четырех ракетоносителей с общим залпом - 36 "Калибров".
- 12 апреля в Черном море РФ удерживала четыре корабля, среди которых два носителя "калибров" . Общий залп составлял до 12 ракет.
- 13 апреля сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре корабля РФ, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп составляет до 4 ракет.
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