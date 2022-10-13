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РФ держит наизготовку в Черном море 16 ракет "Калибр"

13 октября, 2022 четверг
08:29
война с Россией

В Черном море россияне держат наготове три больших десантных корабля и два надводных ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр"

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .

В Черном море маневрируют 12 российских боевых кораблей. Также готовы к использованию три больших десантных корабля и два надводных ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".

В зоне достижения этого оружия остаются актуальными угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов.

Украинцев призывают действовать четко и оперативно в случае воздушных тревог и не доверять сомнительной информации, не распространять ее.

  • 12 октября российский агрессор нанес по территории Украины три ракетных удара.

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