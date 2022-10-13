Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .

В Черном море маневрируют 12 российских боевых кораблей. Также готовы к использованию три больших десантных корабля и два надводных ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".

В зоне достижения этого оружия остаются актуальными угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов.

Украинцев призывают действовать четко и оперативно в случае воздушных тревог и не доверять сомнительной информации, не распространять ее.

12 октября российский агрессор нанес по территории Украины три ракетных удара.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb