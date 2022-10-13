РФ держит наизготовку в Черном море 16 ракет "Калибр"
В Черном море россияне держат наготове три больших десантных корабля и два надводных ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр"
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в фейсбуке .
В Черном море маневрируют 12 российских боевых кораблей. Также готовы к использованию три больших десантных корабля и два надводных ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр".
В зоне достижения этого оружия остаются актуальными угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов.
Украинцев призывают действовать четко и оперативно в случае воздушных тревог и не доверять сомнительной информации, не распространять ее.
- 12 октября российский агрессор нанес по территории Украины три ракетных удара.
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