Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в Черном море остаются два российских ракетоносителя, которые были наготове с утра. Из них один надводный, другой – подводный, снаряженный суммарно 12 ракетами.

"С учетом выпущенных четырех наготове до восьми ракет типа "Калибр" в море".