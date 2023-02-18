РФ держит наготове в Черном море до восьми ракет "Калибр", - Гуменюк
По состоянию на 18 февраля РФ держит в Черном море до восьми ракет, еще четыре она выпустила по Украине
Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, в Черном море остаются два российских ракетоносителя, которые были наготове с утра. Из них один надводный, другой – подводный, снаряженный суммарно 12 ракетами.
"С учетом выпущенных четырех наготове до восьми ракет типа "Калибр" в море".
- 18 февраля украинские защитники сбили две российские ракеты "Калибр" из четырех запущенных.
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