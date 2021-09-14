РФ держит на фронте в зоне ООС значительное количество снайперов и проводит танковые и артиллерийские стрельбы, - разведка
Российское оккупационное командование проводит на оккупированных территориях востока Украины сборы снайперов, корректировщиков артиллерии и инженерно-саперных подразделений и учит танковые, минометные и артиллерийские подразделения
Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки РОО на ТОТ ДЛО, в частности в соединениях и частях 1, 2 АК предусмотрено проведение: собрание со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями; комплексные тактические занятия по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей", - говорится в сообщении.
Кроме того, россияне удерживают на передовой много снайперов.
"Вместе с тем оккупанты продолжают удерживать передовые позиции значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирование ответного огня", - отметили в ГУР Минобороны.
- Напомним, ранее разведка сообщала, что оккупанты в ОРДЛО проводят боевые учения на полигонах .
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