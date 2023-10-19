РФ держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 5 кораблей
Утром 19 октября российские войска содержат в акваториях Черного и Азовского морей всего пять своих кораблей
Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ .
По состоянию на 09:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, а в Азовском море - одно судно РФ.
Также в Средиземном море противник хранит 3 своих корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "калибр", который может запустить до 8 снарядов.
Фото: Военно-Морские силы ВСУ
За сутки, в интересах РФ, через Керчь-Еникальский пролив прошли: до Азовского моря – 6 судов, из них один прибыл из пролива Босфор; к Черному морю – 31 судно, из них 9 продолжили движение в пролив Босфор.
Сообщается, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря. Это создает угрозу безопасности судоходства и экологии региона.
- 18 октября руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила , что враг может использовать находящиеся в бухтах ракетоносители. В то же время россияне вывели в Черное море 6 судов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.58Продажа 40.69
- Актуальное
- Важное