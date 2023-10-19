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РФ держит на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 5 кораблей

19 октября, 2023 четверг
09:34
Война с Россией

Утром 19 октября российские войска содержат в акваториях Черного и Азовского морей всего пять своих кораблей

Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ .

По состоянию на 09:00 в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, а в Азовском море - одно судно РФ.

Также в Средиземном море противник хранит 3 своих корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "калибр", который может запустить до 8 снарядов.

Фото: Военно-Морские силы ВСУ

За сутки, в интересах РФ, через Керчь-Еникальский пролив прошли: до Азовского моря – 6 судов, из них один прибыл из пролива Босфор; к Черному морю – 31 судно, из них 9 продолжили движение в пролив Босфор.

Сообщается, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря. Это создает угрозу безопасности судоходства и экологии региона.

  • 18 октября руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила , что враг может использовать находящиеся в бухтах ракетоносители. В то же время россияне вывели в Черное море 6 судов.
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