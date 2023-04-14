Год, как ВСУ потопили флагман российского флота "Москва"



История с затоплением крейсера "Москва" показывает возможности ВСУ использовать все шансы и добиваться стопроцентного результата. Это было уникальным шансом, и это привело к историческому событию, когда РФ потеряла "Москву". Комплексы ПВО не были приведены в боевое состояние, а Украина воспользовалась возможностью. Было две ракеты, но по расчетам нужно было 4 или 6 ракет, чтобы потопить такой крейсер. Мы увидели результат, который запомнит весь мир, что у нас есть оружие, уничтожающее такие русские корабли.

Каждый квартал Бахмута – это тупик для россиян

Вся линия фронта тяжелая. Все четыре направления — Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское остаются стабильно сложными. Сегодня возобновились бои в зоне Угледара. Переброска резервов из Авдеевки на Бахмут – это лишь часть войск. Было еще сообщение британского института RUSI, что часть войск опрокидывается из Сватовского направления на Бахмут. Танк Т-90 М "Прорыв" действует в городе оттуда. Враг использует все возможности для обеспечения продвижения в Бахмуте, прежде всего в центральной части города, где действуют вагнеровцы и на флангах, где действуют "элитные" регулярные подразделения. "Элитность" завершилась еще в начале войны, когда значительное количество десантных войск было уничтожено. Десантные подразделения пытаются удержать фланги. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что кроме вагнеровцев появляются новые ЧВК, которые будут опрокидываться в зону Бахмута. Такое впечатление, что фронтальный штурм в городе хотят снабжать через частные военные компании. Наверное, пытаясь сохранить жизнь десантников.

В NYT была статья, где командир 93-й бригады, которая держит Бахмут, говорил, что они удерживают противника, готовят район к контрнаступлению и воюют за каждое здание. Сейчас на участке Бахмута осталось около 20 кварталов, которые контролируют Силы обороны. Каждый из них - тупик для армии РФ. Командующий бригадой намекал, что нужно больше боеприпасов для артиллерии, танков, гранатометов. Вопрос боеприпасов в городе стоит достаточно остро. Там сегодня снова дожди, артиллерия из-за этого работает меньше, потому что не летают коптеры и проблемы с наводкой.

В городских боях россияне пытаются использовать весь доступный арсенал вооружений. Танки Т-90, уничтоженные уже 15 штук. Это самые новые танки в России. Они перетягивают огнеметные системы "Солнцепек", инженерные боеприпасы, работает артиллерия. Все, что может обеспечить разрушение домов, где держится наша оборона, россияне используют.

Что касается танков, какая тактика? Он проламывает выстрелом стенку, входит штурмовая группа и пытается пройти дальше в дом. Мы видели, когда россияне завлекаются в дома, которые ВСУ заминировали и происходит подрыв. Во многим русских пабликам идет истерическое нытье. Генерал Громов сказал, что в течение двух недель с конца марта на направлении Бахмута погибли более 4 тыс. вагнеровцев и штатных российских военных. Этот показатель показывает, что мы пытаемся уничтожить максимальное количество россиян. Это не простая задача — нам нужно удерживать и фланги, и сделать невозможным продвижение россиян в центральную часть города.

Клещи вокруг Бахмута размягчаются. Фланги ВСУ удерживают достаточно стабильно, были даже контрнаступления в районе Ивановского, был определенный успех. Попытки врага действовать из Богдановки, Орехово-Василовки или попытки выйти на Ивановское здесь качественных изменений для россиян не происходит. В центральной части города есть две линии обороны — река Бахмутка, где враг перешел и железнодорожный путь, где есть две важные точки. Это вокзал и элеватор. Позавчера было заявление о захвате россиянами вокзала, сегодня было сказано, что мы его отразили. Бои идут вдоль пути и непонятно, что происходит сейчас. Колея является хорошим рубежом обороны. Там сконцентрировано множество сил с обеих сторон. Сейчас точно сказать, что происходит в Бахмуте тяжело. Где-то ⅔ даже больше контролирует РФ, но каждый дом становится основой для нашего сопротивления и уничтожения противника.

Каждый участок фронта следует рассматривать через призму контрнаступления ВСУ

В Авдеевке враг пытается реализовать такую же методику, как в Бахмуте. Есть населенный пункт Орловка выше города, через который идет транспортное сообщение. РФ пытается двигаться от Водяного на Северное, а затем на Орловку. Так же другое направление – это Новобахмутовка, Степное и Бердичи, чтобы запереть линию окружения с севера. Качественных изменений там тоже нет. Враг использует все методы огневого воздействия на Авдеевку и пытается обеспечить продвижение в направлении города, чтобы выйти на лучшие рубежи обороны в ожидании нашего контрнаступления. Авдеевку, Мариинку и линию канала по Бахмуту – это то, что РФ хочет занять до начала контрнаступления. Они хотят на линию обороны, которая позволит противодействовать наиболее эффективно. Каждый участок фронта следует рассматривать через призму наших контрнаступательных действий.

РФ может дальше давить, чтобы Украина откладывала контрнаступление

Линия фронта – 800 км. И есть всего 4 направления, где идут эффективные боевые действия. Такое впечатление, что враг пытается подпитывать источники противостояния. Он хочет спровоцировать использование нами сил для контрнаступления в противодействие наступлению РФ. Но эти потуги сейчас иссякают. Громов сказал, что враг будет накапливать силы и дальше продолжать боевые действия на протяжении весенне-летней кампании. Россияне могут дальше обеспечивать давление, чтобы мы начали откладывать контрнаступление. И найти этот баланс – серьезный вызов для Генштаба – обнаружить слабые места россиян в условиях во время оборонительных боев и перейти в наступление.

Все силы противника с одной стороны брошены на балансировку, удержание линии фронта и проведение наступающих действий, которые мы сдерживаем. А с другой стороны – это создание инженерных сооружений, которые нужно преодолевать. А когда ты преодолеваешь, ты находишься под огнем противника – это создает угрозу жизни. Это то, что требует от Генштаба разработать такую наступательную операцию, чтобы враг не догадался, где и когда будет наступление и какими силами.

Новый "Рамштайн", Луганская область и подготовка россиян в Крыму и в Запорожской области

Наибольшие силы РФ сконцентрированы по линии Сватово-Кременной. Бои продолжаются в лесах в районе Серебрянского и Белогоровки. У врага давно есть задача оттолкнуть наши войска к реке Жеребец и создать условия для вытеснения дальше – к реке Оскол. В России есть населенный пункт под границей – Уразово. Он превращен в хаб, где много техники. Также есть украинский Старобельск – тоже хаб для россиян, который является второй линией обороны по линии Сватово-Кременная.

В Запорожской области общая линия окопов превышает 130 км. Имеется первая линия обороны с минными полями. Затем "зубы дракона" и снова мины - впоследствии линия пехоты и противотанковые рвы. Через 10 км начинается схожая линия. Они вдоль и поперек фронта так поступают. С точки зрения фортификационных сооружений – эффективность зависит от количества войск. Если есть техника, артиллерия и личный состав - это создает существенные проблемы и это должен учитывать Генштаб. Танки Т-54, Т-55 действительно перебрасываются в Запорожское направление и думаю, будут использоваться для укрепления этих сооружений.

Кроме Запорожья также укрепляются крымские перешейки. В районе побережья нет смысла создавать укрепления. Треугольник Армянск – Красноперекопск – Медведевка. Там создают большие фортификационные сооружения. Там также есть хаб с большим количеством военной техники. В Медведевке создается значительный запас военной техники, которая хранится и никому не передается.

На "Рамштайне" снова встанет вопрос о боеприпасах, темпах поставки тяжелой бронетехники и в воздухе будет висеть вопрос о F-15\F-16.