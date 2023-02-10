Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

Днем 10 февраля российская армия по артиллерии ударила по многоэтажке в Херсоне в микрорайоне Остров:

"Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов", - утвердили в ОВА.

Из-за вражеской атаки пожилая жительница города получила осколочное ранение: ее доставили в больницу. Сообщается, что жительница находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.