РФ дальше атакует дома в Херсоне из артиллерии: пожилая женщина получила осколочные ранения
10 февраля российская армия дальше атаковала жилые кварталы Херсона из артиллерии: пожилая женщина получила осколочное ранение
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
Днем 10 февраля российская армия по артиллерии ударила по многоэтажке в Херсоне в микрорайоне Остров:
"Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов", - утвердили в ОВА.
Из-за вражеской атаки пожилая жительница города получила осколочное ранение: ее доставили в больницу. Сообщается, что жительница находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
- В среду, 8 февраля, россияне обстреляли Херсон , в результате чего погиб пожилой мужчина. Также враг четвертый раз попал по детскому центру реабилитации.
- В ночь на 10 февраля вражеские войска обстреляли Херсон, в результате чего было повреждено помещение железнодорожного вокзала.
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