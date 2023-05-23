РФ дала 14 лет строгого режима правозащитнику "Мемориала" за сообщения в Facebook и доклад о политических репрессиях
Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима правозащитника Бахрома Хамроева по делу о "терроризме"
Об этом сообщает Центр защиты прав человека "Мемориал", передает "Радио Свобода".
По решению суда первые три года Хамроев проведет в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.
Правозащитника признали виновным в публичных призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.
Поводом для обвинения по первой статье стали шесть сообщений на личной странице правозащитника в фейсбуке. По версии ФСБ, Хамроев "пропагандировал терроризм" и размещал материалы, якобы связанные с деятельностью запрещенной в РФ партии "Хизб ут-Тахрир". Основанием для применения второй статьи стали доклад правозащитника о политических преследованиях, а также его жалобы и ходатайства в суды, в частности в Европейский суд по правам человека.
Бахром Хамроев – руководитель фонда правовой и социальной поддержки мигрантов "Иордам". Он также являлся членом правозащитного центра "Мемориал". Он был задержан 24 февраля прошлого года. С тех пор он находится в СИЗО "Лефортово". "Мемориал" признал Бахрома Хамроева политзаключенным.
- Напомним, в конце марта в России арестовали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное