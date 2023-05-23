Об этом сообщает Центр защиты прав человека "Мемориал", передает "Радио Свобода".

По решению суда первые три года Хамроев проведет в тюрьме, остальное – в колонии строгого режима.

Правозащитника признали виновным в публичных призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

Поводом для обвинения по первой статье стали шесть сообщений на личной странице правозащитника в фейсбуке. По версии ФСБ, Хамроев "пропагандировал терроризм" и размещал материалы, якобы связанные с деятельностью запрещенной в РФ партии "Хизб ут-Тахрир". Основанием для применения второй статьи стали доклад правозащитника о политических преследованиях, а также его жалобы и ходатайства в суды, в частности в Европейский суд по правам человека.

Бахром Хамроев – руководитель фонда правовой и социальной поддержки мигрантов "Иордам". Он также являлся членом правозащитного центра "Мемориал". Он был задержан 24 февраля прошлого года. С тех пор он находится в СИЗО "Лефортово". "Мемориал" признал Бахрома Хамроева политзаключенным.