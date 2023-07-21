РФ четвертый раз за неделю атаковала Одесщину: двое раненых, уничтожено 120 тонн агропродукции
В ночь на 21 июля российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине, в результате чего два человека получили ранения и было уничтожено 120 тонн агропродукции
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"С рассветом россияне выпустили ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море", - написал он.
Кипер отметил , что россияне запустили ракеты на минимальной высоте, чтобы обойти системы ПВО. Для этого они использовали особенности ландшафта. Так врагу удалось попасть двумя ракетами в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесщины, вспыхнул пожар.
Во время укрощения огня раздалась воздушная тревога. Впоследствии в предприятие попала еще одна ракета, повредила сельскохозяйственную и промышленную технику. Пожар на площади более 200 кв. м ликвидировали. В результате попадания было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
Также два человека, работники предприятия, получили ранения. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.
Справочно. 21 июля тревога в Одесской области продолжалась с 04:24 по 05:03. Около 04:30 в регионе сообщалось о взрывах.
- Ночью 20 июля Россия атаковала ряд юго-восточных областей Украины: в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших; в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 19 раненых.
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