Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"С рассветом россияне выпустили ракеты типа "Калибр" из ракетоносителя, который ночью вывели на дежурство в Черное море", - написал он.

Кипер отметил , что россияне запустили ракеты на минимальной высоте, чтобы обойти системы ПВО. Для этого они использовали особенности ландшафта. Так врагу удалось попасть двумя ракетами в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесщины, вспыхнул пожар.

Во время укрощения огня раздалась воздушная тревога. Впоследствии в предприятие попала еще одна ракета, повредила сельскохозяйственную и промышленную технику. Пожар на площади более 200 кв. м ликвидировали. В результате попадания было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Также два человека, работники предприятия, получили ранения. Им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Справочно. 21 июля тревога в Одесской области продолжалась с 04:24 по 05:03. Около 04:30 в регионе сообщалось о взрывах.