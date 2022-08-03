Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .

"ЦПД сообщает: российская пропаганда склоняет Украину к переговорам. В последнее время Россия активно использует иностранных политиков и пытается навязать миру мнение, что она согласна на мирные переговоры с Украиной", - отметили в ведомстве.

Ссылаясь на слова супруги президента Ирландии, российские пропагандисты пишут, что "конфликт в Украине будет продолжаться, пока Москва и Киев не договорятся о прекращении огня". Через экс-канцлера Германии Герхарда Шредера РФ заявляет Западу о готовности сесть за стол переговоров.

"Такие манипуляции с заявлениями отдельных спикеров - элемент информационно-психологической операции россии, цель которой - создать вокруг РФ имидж миролюбивой страны. Агрессор продолжает дезинформировать о склонности к миру, напоминая о подписание мирного соглашения о вывозе заблокированного украинского зерна. В то же время Россия не прекращает обстреливать населенные пункты Украины и убивать мирное население", - отметили в Центре при СНБО.

20 июля Сергей Лавров также пригрозил странам Европы столкновением с Россией из-за поставок оружия в Украину и заявил, что передача украинцам вооружения препятствует переговорам.

20 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ стремится к крови, а не к переговорам .

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