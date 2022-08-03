РФ через мировых политиков продвигает тезис о готовности к переговорам с Украиной и создает имидж миролюбивой страны, - Центр при СНБО
РФ через экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и первую леди Ирландии распространяет тезис о готовности к переговорам с Украиной и создает имидж миролюбивого государства
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .
"ЦПД сообщает: российская пропаганда склоняет Украину к переговорам. В последнее время Россия активно использует иностранных политиков и пытается навязать миру мнение, что она согласна на мирные переговоры с Украиной", - отметили в ведомстве.
Ссылаясь на слова супруги президента Ирландии, российские пропагандисты пишут, что "конфликт в Украине будет продолжаться, пока Москва и Киев не договорятся о прекращении огня". Через экс-канцлера Германии Герхарда Шредера РФ заявляет Западу о готовности сесть за стол переговоров.
"Такие манипуляции с заявлениями отдельных спикеров - элемент информационно-психологической операции россии, цель которой - создать вокруг РФ имидж миролюбивой страны. Агрессор продолжает дезинформировать о склонности к миру, напоминая о подписание мирного соглашения о вывозе заблокированного украинского зерна. В то же время Россия не прекращает обстреливать населенные пункты Украины и убивать мирное население", - отметили в Центре при СНБО.
- 20 июля Сергей Лавров также пригрозил странам Европы столкновением с Россией из-за поставок оружия в Украину и заявил, что передача украинцам вооружения препятствует переговорам.
- 20 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ стремится к крови, а не к переговорам .
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