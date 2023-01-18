РФ чаще размещает военную технику в действующих школах и больницах, - ЦНС
Российские террористы продолжают размещать военную технику в действующих школах и больницах на оккупированных территориях
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Военная техника оккупантов все чаще появляется возле действующих медицинских и образовательных учреждений. На временно оккупированных территориях россияне продолжают использовать гражданских в качестве живого щита. Технику размещают рядом с отделениями больниц и рядом со школами. Также там и размещают и личный состав", - говорится в материале.
ЦНС призывает гражданских по возможности выехать с временно оккупированных территорий.
- 17 января в Центре национального сопротивления рассказали информацию, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заподозрил спецслужбы в возможном предательстве.
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