РФ чаще размещает военную технику в действующих школах и больницах, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Военная техника оккупантов все чаще появляется возле действующих медицинских и образовательных учреждений. На временно оккупированных территориях россияне продолжают использовать гражданских в качестве живого щита. Технику размещают рядом с отделениями больниц и рядом со школами. Также там и размещают и личный состав", - говорится в материале.

ЦНС призывает гражданских по возможности выехать с временно оккупированных территорий.

17 января в Центре национального сопротивления рассказали информацию, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заподозрил спецслужбы в возможном предательстве.

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