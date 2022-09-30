Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Сейчас россияне попытаются зафиксировать фронт и выдвинуть очередные ультиматумы, о которых они будут заявлять с сегодняшнего дня, 30 сентября, и до 4 октября. Эти ультиматумы будут о том, что они присоединили территории к РФ и теперь будут там объявлять какие-то процедуры вхождения, экспертизы Конституционного суда, то есть люфт до 10-го числа и в это время они будут выдвигать ультиматумы. Потом будет период большого торга, а дальше Кремль попробует эту новую геополитическую реальность, которая существует в голове одного Путина, продать всему миру как то, на что стоит согласиться или с чем нужно работать. И это все под G20", - подчеркнул политолог.



Виталий Кулик отметил, что мы как продолжали наступление, так и будем наступать, а окружение врага в Лимане яркое тому подтверждение. Что касается угроз ядерным оружием, то украинцы уже давно утратили экзистенциальный ужас, тем более Путин не достигнет желаемых результатов через применение ядерного оружия как своего последнего козыря. Поэтому вопрос идет о стагнации России, а затем будет либо каскадный обвал, либо превращение РФ в черную дыру.

30 сентября Путин подписал "соглашения" о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

30 сентября стало известно, что более 25 стран ЕС решительно отвергают и безоговорочно осуждают незаконную аннексию РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины

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