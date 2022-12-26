Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если суммировать то, что мы имеем за последние недели декабря, то уже можно констатировать, что у Украины есть силы и средства, чтобы поражать военные объекты глубоко на территории РФ. Сейчас можно говорить о дальности 700 км. Однако, если учитывать территории, с которых делаются пуски и не достигаемые противником, то можно утверждать, что это 1000 км", - пояснил Рябых.

Эксперт подчеркнул, что россияне будут вынуждены передислоцировать свои стратегические бомбардировщики с аэродрома "Энгельс"

"Ранее были сообщения о том, что россияне пытаются передислоцировать свои стратегические самолеты как можно дальше. Однако анализ спутниковых снимков показал, что ничего серьезно не изменилось на военном аэродроме "Энгельс". Поэтому можно утверждать, что после сегодняшней атаки на этот аэродром пострадали намного больше самолетов. И если действительно они начнут передислоцировать свои самолеты с этого аэропорта, то им будет сложнее организовывать ракетные удары по территории Украины. Поскольку тогда для этого нужно будет привлекать больше ресурсов", - добавил он.

5 декабря подверглись ударам военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области.

Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения.

По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим.

Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома подверглись ударам.

26 декабря в российском Энгельсе раздавались взрывы: сообщили о троих погибших

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