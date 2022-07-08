Об этом сообщает официальный сайт ISW .

Американский Институт исследования войны отмечает, что российские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжили наступательные действия к западу от Лисичанска.

"Русские силы могут создавать условия для возможного Краматорского штурма, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск", - пишут в ISW.

7 июля россияне продолжали наступление к югу и востоку от Бахмута и провели безуспешную атаку к северу от Харькова.

Также сообщается, что в российских регионах продолжают создавать свои временные добровольные отряды, чтобы компенсировать потери личного состава на войне в Украине.

7 июля в Херсонской области украинские авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что на их направлении российский агрессор не создает новые ударные группировки.

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