РФ будет провоцировать НАТО, чтобы втянуть в войну всю Европу, - политолог

Такое мнение она высказала в эфире "Еспресо.TV".



“Нужно понимать, что РФ не в первый раз использует такие прецеденты, когда происходит нарушение воздушного пространства других стран. Несколько недель назад была ситуация с российским беспилотником, который успел долететь до Хорватии. Россия, провоцируя на ответ страны НАТО, пытается объяснить им, что они воюют в Украине против Альянса. Этот пропагандистский момент может быть для того, чтобы НАТО вступило в войну против России", – пояснила Констатинова.



Политолог подчеркнула, что на международной арене очень трудно объяснить россиянам, что почти месяц украинская армия может защищать собственное государство.



“Россиянам очень тяжело объяснить на международной арене, что украинская армия может так профессионально защищать свою страну почти месяц. Этот момент очень болезненный для РФ. И такими провокациями с нарушением воздушного пространства они пытаются вовлечь в войну не США, а именно НАТО. Нужно быть очень осторожными, потому что Россия провоцирует не только Польшу, но все европейские страны”, - добавила Констатинова.



Напомним, президент США Джо Байден посетит Польшу в рамках своего европейского турне.





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