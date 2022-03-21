Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией РФ будет провоцировать НАТО, чтобы втянуть в войну всю Европу, - политолог
Эксклюзив

РФ будет провоцировать НАТО, чтобы втянуть в войну всю Европу, - политолог

21 мартa, 2022 понедельник
18:58
война с Россией

Политолог Вера Констатинова считает, что РФ будет провоцировать НАТО, чтобы втянуть в войну всю Европу

Такое мнение она высказала в эфире "Еспресо.TV".

“Нужно понимать, что РФ не в первый раз использует такие прецеденты, когда происходит нарушение воздушного пространства других стран. Несколько недель назад была ситуация с российским беспилотником, который успел долететь до Хорватии. Россия, провоцируя на ответ страны НАТО, пытается объяснить им, что они воюют в Украине против Альянса. Этот пропагандистский момент может быть для того, чтобы НАТО вступило в войну против России", – пояснила Констатинова.

Политолог подчеркнула, что на международной арене очень трудно объяснить россиянам, что почти месяц украинская армия может защищать собственное государство.

“Россиянам очень тяжело объяснить на международной арене, что украинская армия может так профессионально защищать свою страну почти месяц. Этот момент очень болезненный для РФ. И такими провокациями с нарушением воздушного пространства они пытаются вовлечь в войну не США, а именно НАТО. Нужно быть очень осторожными, потому что Россия провоцирует не только Польшу, но все европейские страны”, - добавила Констатинова.

Напомним, президент США Джо Байден посетит Польшу в рамках своего европейского турне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НАТО
Читайте также:
21 мартa, 2022 понедельник
США не исключают, что одна из стран НАТО отправит миротворцев в Украину
ЗРК С-400
20 мартa, 2022 воскресенье
США и Турция обсуждают возможность отправки в Украину С-400 в обмен на снятие санкций, - СМИ
20 мартa, 2022 воскресенье
Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram с 71 млн подписчиков украинскому врачу из перинатального центра в Харькове
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.98
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 мартa
19:05
"Призраки квартир": Airbnb блокирует "благотворительное" бронирование жилья в Украине из-за мошенничества
19:00
еБайрактар. В "Дии" запустили онлайн-игру для украинцев
19:00
Арест имущества и нефтяное эмбарго: мир нашел мощные инструменты влияния на российскую элиту, - Подоляк
18:44
самолет covid
Крупнейший аэропорт России отправил "в простой" почти половину персонала – все из-за санкций
18:42
РФ в седьмой раз понесла потери в Чернобаевке, - Арестович
18:41
Кулеба
Кулеба призвал Китай сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
18:31
Литовцам предложили компенсацию за размещение украинских беженцев
18:28
Перед переходом на общенациональный марафон "Еспресо" был в топ-15 каналов Украины по просмотрам
18:15
ЕС одобрил первую общую оборонную концепцию "Стратегический компас", - глава МИД Латвии
18:04
УЗ возобновила работу по электрификации участка Ковель - Изов на границе с Польшей, должны завершить до июня
18:01
Позвонила по телефону мама и сказала, что началась война: Шевченко рассказал Daily Mail о российской агрессии в Украине
17:56
Эксклюзив
Планы Путина захватить или уничтожить Украину полностью провалились, - Наливайченко
17:55
По состоянию на 21 марта на границе с Польшей и Словакией незначительные очереди, - ГПСУ
17:54
Чтобы выполнить ультиматум РФ – надо нас всех уничтожить, - Зеленский
17:40
Минюст анонсировал готовность подать иски о запрете ряда политических партий в Украине
17:33
Экс-футболист московского "Спартака" объяснил, почему считает россиян биомассой
17:32
G7
G7 обсудит идею создания Фонда солидарности для Украины
17:13
Эксклюзив
Российские оккупанты выдохлись: нет сил взять Киев даже в кольцо, - Ковалев
17:11
Пограничники Луганского отряда задержали мужчину, планировавшего диверсию на мосту
16:55
Российские оккупанты полностью уничтожили 9 украинских больниц, еще 135 повреждены
16:54
В Британии могут национализировать дочернюю компанию Газпрома, – Bloomberg
16:43
"Руководство было парализовано": КБ "Луч" раскритиковало обыски Укроборонпрома и просит переподчинить бюро Кабмину
16:38
Европа не может "завтра" отказаться от газа из РФ, - премьер Нидерландов
16:32
порт
В Украине из-за российской агрессии заблокирован вход судов во все морские порты
16:26
Защитники Мариуполя потопили катер оккупантов и уничтожили два танка, - горсовет
16:20
В Мелитополе оккупанты похитили местных журналистов
16:18
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Нельзя вести переговоры с Россией, пока оккупанты стоят на нашей земле, - Огрызко
16:17
Суд в РФ запретил работу Instagram и Facebook за "экстремизм"
16:14
Голливудская актриса Вера Фармига зачитали по-украински стихотворение Симоненко
16:13
В Германии приняли 187 тыс. украинских беженцев
16:07
ВСУ под Чугуевым сбили российский истребитель, – глава Харьковской ОВА
16:03
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Запад живет в иллюзии относительно "прекрасного российского народа", - Огрызко
15:53
В Харькове из-за обстрелов оккупантов погиб 96-летний бывший узник Бухенвальда
15:44
Шахматиста из оккупированного Крыма Карякина дисквалифицировали за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины
15:25
"Уходите из России или станете нашими целями!": хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям, которые этого еще не сделали
15:18
Шмыгаль анонсировал выплаты переселенцам по 2 тыс. грн в месяц и 3 тыс. грн на ребенка
15:16
Порошенко привез еще одному батальону терробороны бронежилеты, пулеметы и патроны
15:06
Верховная Рада
Парламенты США и 12 стран Европы заявили о необходимости модернизировать противовоздушную оборону Украины
15:05
Промоутер рассказал, когда Усик проведет второй бой против Джошуа
15:00
На Волыни СБУ задержала белорусского шпиона
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV