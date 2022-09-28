Об этом и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи сказал в интервью Reuters.

По его словам, министерство работает над диверсификацией своих торговых партнеров и что Россия предложила администрации Талибана скидку на уровне средних мировых цен на сырьевые товары.

Подобный шаг – первое известное крупное международное экономическое соглашение, заключенное талибами с момента их возвращения к власти более года назад, может помочь ослабить исламистскую изоляцию, которая фактически отрезала его от мировой банковской системы.

Как известно, ни одна страна официально не признает группировку, которая в течение 20 лет вела повстанческую борьбу против западных сил и их местных афганских союзников, прежде чем захватила Кабул после вывода американских войск.

Азизи отметил, что соглашение предусматривает поставку Россией около одного миллиона тонн бензина, одного миллиона тонн дизельного топлива, 500 000 тонн сжиженного нефтяного газа и двух миллионов тонн пшеницы ежегодно.

Соглашение будет действовать в течение неопределенного испытательного периода, после чего ожидается, что обе стороны подпишут долгосрочное соглашение, если они будут удовлетворены договоренностями.

Он отказался сообщить подробности о ценах или способах оплаты, подчеркнул, что РФ согласилась на скидку на товары, которые будут транспортироваться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.

Соглашение было заключено после того, как афганская техническая команда провела несколько недель в обсуждениях в Москве, оставшись после визита Азизи в прошлом месяце.

Ранее было известно, что талибы вели переговоры по закупке Афганистаном бензина и бензола у России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb